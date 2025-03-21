Назван российский регион с самыми большими зарплатами в промышленности

Авито Работа: Башкирия — регион с наибольшими зарплатами в промышленности
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Сотрудники из сферы строительства в среднем получают в Башкортостане более 100 тысяч рублей
Сотрудники из сферы строительства в среднем получают в Башкортостане более 100 тысяч рублей Фото:

Аналитики зафиксировали значительный рост зарплат в сфере промышленного строительства в России, особенно отметив Башкортостан. За период с зимы 2023/2024 по зиму текущего года в этом регионе средняя зарплата в данной отрасли выросла на 62%. Сотрудники в среднем получают 114 453 рублей в месяц. Такие данные в беседе с корреспондентом URA.RU приводят представители сервиса «Авито Работа».

«Башкортостан продемонстрировал наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в отрасли — на 62%. Этой зимой новые сотрудники могли рассчитывать на средний доход в 114 453 рублей в месяц», — рассказали URA.RU представители сервиса объявлений. 

Повышение зарплат в Башкортостане связано с высоким спросом на квалифицированных специалистов из-за активного строительства новых объектов. Важную роль играет также конкуренция за квалифицированные кадры между регионами и компаниями, отмечают аналитики.

Помимо Башкортостана, значительный рост зарплатных предложений наблюдается и в других регионах, включая Нижегородскую область, где средняя зарплата в отрасли увеличилась на 54%, составив 99 472 рубля в месяц. Это связано с крупными инфраструктурными проектами, такими как расширение ОЭЗ и строительство экотехнопарка.

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Аналитики зафиксировали значительный рост зарплат в сфере промышленного строительства в России, особенно отметив Башкортостан. За период с зимы 2023/2024 по зиму текущего года в этом регионе средняя зарплата в данной отрасли выросла на 62%. Сотрудники в среднем получают 114 453 рублей в месяц. Такие данные в беседе с корреспондентом URA.RU приводят представители сервиса «Авито Работа». «Башкортостан продемонстрировал наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в отрасли — на 62%. Этой зимой новые сотрудники могли рассчитывать на средний доход в 114 453 рублей в месяц», — рассказали URA.RU представители сервиса объявлений.  Повышение зарплат в Башкортостане связано с высоким спросом на квалифицированных специалистов из-за активного строительства новых объектов. Важную роль играет также конкуренция за квалифицированные кадры между регионами и компаниями, отмечают аналитики. Помимо Башкортостана, значительный рост зарплатных предложений наблюдается и в других регионах, включая Нижегородскую область, где средняя зарплата в отрасли увеличилась на 54%, составив 99 472 рубля в месяц. Это связано с крупными инфраструктурными проектами, такими как расширение ОЭЗ и строительство экотехнопарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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