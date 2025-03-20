Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в ипотеку в 2025 году

Чтобы купить двухкомнатную квартиру в новостройке в ипотеку на рыночных условиях в российских мегаполисах, нужно зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей в месяц. В некоторых городах требования дохода приближаются к пяти средним зарплатам по региону, отмечает РБК.
«Чтобы жителю мегаполиса на рыночных условиях получить кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке, нужно зарабатывать по 170–528 тыс. руб. в месяц», — сообщает издание. Банки определяют необходимый доход исходя из процентной ставки и суммы кредита. В мегаполисах с дорогой недвижимостью, таких как Москва и Санкт-Петербург, требования к зарплате самые высокие.
Например, в одном из крупнейших городов для одобрения ипотеки на двушку в новостройке нужно более 500 тысяч рублей в месяц. В других миллионниках минимальный порог начинается от 170 тысяч рублей, но даже это часто превышает возможности семей.
Семьям, где оба супруга работают и получают среднюю по региону зарплату, ипотека на двухкомнатную квартиру недоступна. По данным издания, такие семьи не проходят по требованиям банков ни в одном мегаполисе.
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