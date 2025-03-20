Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в ипотеку в 2025 году

РБК: заработок для одобрения ипотеки должен составлять от 170 тысяч рублей
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Доход для одобрения ипотеки на двушку должен составлять от 170 тыс. рублей
Доход для одобрения ипотеки на двушку должен составлять от 170 тыс. рублей Фото:

Чтобы купить двухкомнатную квартиру в новостройке в ипотеку на рыночных условиях в российских мегаполисах, нужно зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей в месяц. В некоторых городах требования дохода приближаются к пяти средним зарплатам по региону, отмечает РБК. 

«Чтобы жителю мегаполиса на рыночных условиях получить кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке, нужно зарабатывать по 170–528 тыс. руб. в месяц», — сообщает издание. Банки определяют необходимый доход исходя из процентной ставки и суммы кредита. В мегаполисах с дорогой недвижимостью, таких как Москва и Санкт-Петербург, требования к зарплате самые высокие. 

Например, в одном из крупнейших городов для одобрения ипотеки на двушку в новостройке нужно более 500 тысяч рублей в месяц. В других миллионниках минимальный порог начинается от 170 тысяч рублей, но даже это часто превышает возможности семей.

Семьям, где оба супруга работают и получают среднюю по региону зарплату, ипотека на двухкомнатную квартиру недоступна. По данным издания, такие семьи не проходят по требованиям банков ни в одном мегаполисе.

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Чтобы купить двухкомнатную квартиру в новостройке в ипотеку на рыночных условиях в российских мегаполисах, нужно зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей в месяц.  В некоторых городах требования дохода приближаются к пяти средним зарплатам по региону, отмечает РБК.  «Чтобы жителю мегаполиса на рыночных условиях получить кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке, нужно зарабатывать по 170–528 тыс. руб. в месяц», — сообщает издание. Банки определяют необходимый доход исходя из процентной ставки и суммы кредита. В мегаполисах с дорогой недвижимостью, таких как Москва и Санкт-Петербург, требования к зарплате самые высокие.  Например, в одном из крупнейших городов для одобрения ипотеки на двушку в новостройке нужно более 500 тысяч рублей в месяц. В других миллионниках минимальный порог начинается от 170 тысяч рублей, но даже это часто превышает возможности семей. Семьям, где оба супруга работают и получают среднюю по региону зарплату, ипотека на двухкомнатную квартиру недоступна. По данным издания, такие семьи не проходят по требованиям банков ни в одном мегаполисе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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