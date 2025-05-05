Акинфеев регистрирует собственный товарный знак

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию собственного товарного знака. Это следует из данных Роспатента. Под ним он собирается продавать одежду, игры, игрушки, безалкогольные напитки, а также рекламные и бизнес-услуги.
«Правовая охрана испрашивается для товаров 25 (одежда), 28 (игры, игрушки), 32 (безалкогольные напитки), 35 (реклама, услуги для бизнеса), 41 (образование, мероприятия) классов МКТУ», — заявила гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что вероятность успешной регистрации довольно высокая. По данным РИА Новости, на логотипе бренда Акинфеева изображен легендарный момент 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, когда он ногой отразил пенальти в матче с Испанией.
Согласно документам Роспатента, заявителем выступает сам Игорь Владимирович Акинфеев. Заявление было подано 29 апреля.
Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала Чемпионата мира, в котором его команда уступила Хорватии. В 1/8 финала против Испании он отразил решающий пенальти, которое стало известно как «нога бога».
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