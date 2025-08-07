Минюст расширил перечень нежелательных организаций

Минюст обновил список нежелательных организаций
Министерство юстиции России расширило список нежелательных организаций, включив в него британскую «Всемирную организацию „Международный дом“» и грузинское движение «Анмуд». По данным ведомства, деятельность этих структур представляет угрозу безопасности страны.
Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте министерства. В Минюсте подчеркивают, что подобные организации нарушают российское законодательство.
