Минюст расширил перечень нежелательных организаций

Минюст признал всемирную организацию «Международный дом» нежелательной
Министерство юстиции России расширило список нежелательных организаций, включив в него британскую «Всемирную организацию „Международный дом“» и грузинское движение «Анмуд». По данным ведомства, деятельность этих структур представляет угрозу безопасности страны.

Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте министерства. В Минюсте подчеркивают, что подобные организации нарушают российское законодательство.

