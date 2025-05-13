Келлог обозначил приоритетные для США темы на переговорах по Украине в Стамбуле

Келлог: США хотят добиться полного прекращения огня на Украине
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Кит Келлог рассказал о предстоящих переговорах по Украине в Турции
Кит Келлог рассказал о предстоящих переговорах по Украине в Турции Фото:

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты стремятся к полному прекращению огня на Украине. В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что у Вашингтона имеется список важных вопросов, которые должны быть обсуждены в ходе переговоров для разрешения конфликта.

«Знаете, у нас уже есть то, что мы называем перечнем условий. Перечень означает, что это те области, по которым, как мы считаем, им нужно вести переговоры. Им нужно поговорить», — сказал он, комментируя возможность прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. 

Келлог также выразил надежду на участие президента России Владимира Путина в предстоящих переговорах, что также предполагает приезд американского лидера Дональда Трампа. «Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», — добавил он. Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в серьезном поиске путей долгосрочного мирного урегулирования конфликта.

Ответ Украины на предложение Путина был сформулирован с условиями, которые были рассмотрены Москвой как неприемлемые. Президент США Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах, указывая на потенциальную возможность достижения соглашения.

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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты стремятся к полному прекращению огня на Украине. В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что у Вашингтона имеется список важных вопросов, которые должны быть обсуждены в ходе переговоров для разрешения конфликта. «Знаете, у нас уже есть то, что мы называем перечнем условий. Перечень означает, что это те области, по которым, как мы считаем, им нужно вести переговоры. Им нужно поговорить», — сказал он, комментируя возможность прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.  Келлог также выразил надежду на участие президента России Владимира Путина в предстоящих переговорах, что также предполагает приезд американского лидера Дональда Трампа. «Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», — добавил он. Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский. Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в серьезном поиске путей долгосрочного мирного урегулирования конфликта. Ответ Украины на предложение Путина был сформулирован с условиями, которые были рассмотрены Москвой как неприемлемые. Президент США Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах, указывая на потенциальную возможность достижения соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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