Келлог обозначил приоритетные для США темы на переговорах по Украине в Стамбуле

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты стремятся к полному прекращению огня на Украине. В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что у Вашингтона имеется список важных вопросов, которые должны быть обсуждены в ходе переговоров для разрешения конфликта.
«Знаете, у нас уже есть то, что мы называем перечнем условий. Перечень означает, что это те области, по которым, как мы считаем, им нужно вести переговоры. Им нужно поговорить», — сказал он, комментируя возможность прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Келлог также выразил надежду на участие президента России Владимира Путина в предстоящих переговорах, что также предполагает приезд американского лидера Дональда Трампа. «Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», — добавил он. Келлог также подтвердил, что в Стамбуле будет находиться и Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в серьезном поиске путей долгосрочного мирного урегулирования конфликта.
Ответ Украины на предложение Путина был сформулирован с условиями, которые были рассмотрены Москвой как неприемлемые. Президент США Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах, указывая на потенциальную возможность достижения соглашения.
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