04 июля 2025

Telegram обратился к россиянам после сообщений о сбое

Telegram: мессенджер работает без ошибок
© Служба новостей «URA.RU»
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В Telegram заявили, что мессенджером все в порядке, он работает без ошибок
В Telegram заявили, что мессенджером все в порядке, он работает без ошибок Фото:

Мессенджер Telegram не выявил сбоев в своей работе, несмотря на массовые жалобы российских пользователей на проблемы с подключением. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны каким-либо сбоем в работе приложения», — заявили в пресс-службе компании РБК. Telegram работает без ошибок, отметили представители мессенджера.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. По информации сервиса Downdetector, пик обращений от российских пользователей пришелся на 18:30 по московскому времени. В течение суток зарегистрировано более 12 тысяч жалоб. 

Наибольшее число сообщений о перебоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей. При этом обращений о неполадках за пределами России зафиксировано не было. Пользователи также отмечали проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность запрещена в РФ; Meta— организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).

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Мессенджер Telegram не выявил сбоев в своей работе, несмотря на массовые жалобы российских пользователей на проблемы с подключением. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. «Проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны каким-либо сбоем в работе приложения», — заявили в пресс-службе компании РБК. Telegram работает без ошибок, отметили представители мессенджера. Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. По информации сервиса Downdetector, пик обращений от российских пользователей пришелся на 18:30 по московскому времени. В течение суток зарегистрировано более 12 тысяч жалоб.  Наибольшее число сообщений о перебоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей. При этом обращений о неполадках за пределами России зафиксировано не было. Пользователи также отмечали проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность запрещена в РФ; Meta— организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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