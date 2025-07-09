В Москве легковушка врезалась в тепловоз, есть раненые

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ДТП произошло на железнодорожном переезде (фото из архива)
ДТП произошло на железнодорожном переезде (фото из архива) Фото:

Легковой автомобиль и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Москве. ДТП произошло в районе 2-й Вольской улицы, сообщают экстренные службы.

«В районе 2-й Вольской улицы столкнулись тепловоз с вагонами и легковой автомобиль», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля. Их осматривают врачи. 

Причина ДТП устанавливается. Инцидент не повлиял на движение электропоездов.

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Легковой автомобиль и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Москве. ДТП произошло в районе 2-й Вольской улицы, сообщают экстренные службы. «В районе 2-й Вольской улицы столкнулись тепловоз с вагонами и легковой автомобиль», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля. Их осматривают врачи.  Причина ДТП устанавливается. Инцидент не повлиял на движение электропоездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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