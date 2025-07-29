В Грузии забили тревогу из-за желания стран Балтии втянуть страну в конфликт с Москвой

Литва, Латвия и Эстония стремятся втянуть Грузию в противостояние с Россией. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
«Я не думаю, чтобы у Литвы была какая-то другая причина, кроме этой темной стратегии, они этого и не прячут, громко об этом говорят», — сказал Вольский журналистам, передает ТАСС. По его словам, балтийские страны используют санкции и публичные заявления, чтобы усилить давление на официальный Тбилиси.
По мнению Вольского, цель балтийских государств — снизить угрозы для себя за счет вовлечения Грузии в конфликт с Москвой. Он отметил, что эти страны открыто говорят о своей стратегии и периодически призывают грузинскую молодежь к участию в протестах. Вольский подчеркнул, что не видит иных причин для подобных действий со стороны Литвы, Латвии и Эстонии.
На фоне обострения отношений Литва недавно ввела санкции против еще 10 граждан Грузии, в том числе главы правительства Аджарии, членов парламента и судей. Всего за последние месяцы под санкции Литвы попали 112 граждан Грузии. Меры включают ограничения на въезд и финансовые операции. Отношения между Тбилиси и странами Евросоюза ухудшились после принятия в мае 2024 года закона об иностранных агентах. Европейский союз также выразил обеспокоенность прозрачностью парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников, а отдельные страны ввели персональные санкции против представителей власти.
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