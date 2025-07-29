В Грузии забили тревогу из-за желания стран Балтии втянуть страну в конфликт с Москвой

Балтийские страны стремятся втянуть Грузию в конфликт с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литва недавно ввела санкции против еще 10 граждан Грузии
Литва недавно ввела санкции против еще 10 граждан Грузии Фото:

Литва, Латвия и Эстония стремятся втянуть Грузию в противостояние с Россией. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

«Я не думаю, чтобы у Литвы была какая-то другая причина, кроме этой темной стратегии, они этого и не прячут, громко об этом говорят», — сказал Вольский журналистам, передает ТАСС. По его словам, балтийские страны используют санкции и публичные заявления, чтобы усилить давление на официальный Тбилиси.

По мнению Вольского, цель балтийских государств — снизить угрозы для себя за счет вовлечения Грузии в конфликт с Москвой. Он отметил, что эти страны открыто говорят о своей стратегии и периодически призывают грузинскую молодежь к участию в протестах. Вольский подчеркнул, что не видит иных причин для подобных действий со стороны Литвы, Латвии и Эстонии.

На фоне обострения отношений Литва недавно ввела санкции против еще 10 граждан Грузии, в том числе главы правительства Аджарии, членов парламента и судей. Всего за последние месяцы под санкции Литвы попали 112 граждан Грузии. Меры включают ограничения на въезд и финансовые операции. Отношения между Тбилиси и странами Евросоюза ухудшились после принятия в мае 2024 года закона об иностранных агентах. Европейский союз также выразил обеспокоенность прозрачностью парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников, а отдельные страны ввели персональные санкции против представителей власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Литва, Латвия и Эстония стремятся втянуть Грузию в противостояние с Россией. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. «Я не думаю, чтобы у Литвы была какая-то другая причина, кроме этой темной стратегии, они этого и не прячут, громко об этом говорят», — сказал Вольский журналистам, передает ТАСС. По его словам, балтийские страны используют санкции и публичные заявления, чтобы усилить давление на официальный Тбилиси. По мнению Вольского, цель балтийских государств — снизить угрозы для себя за счет вовлечения Грузии в конфликт с Москвой. Он отметил, что эти страны открыто говорят о своей стратегии и периодически призывают грузинскую молодежь к участию в протестах. Вольский подчеркнул, что не видит иных причин для подобных действий со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. На фоне обострения отношений Литва недавно ввела санкции против еще 10 граждан Грузии, в том числе главы правительства Аджарии, членов парламента и судей. Всего за последние месяцы под санкции Литвы попали 112 граждан Грузии. Меры включают ограничения на въезд и финансовые операции. Отношения между Тбилиси и странами Евросоюза ухудшились после принятия в мае 2024 года закона об иностранных агентах. Европейский союз также выразил обеспокоенность прозрачностью парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников, а отдельные страны ввели персональные санкции против представителей власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...