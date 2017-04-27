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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:10  27 апреля 2017 9

Украина нашла способ уничтожить Черноморский флот РФ

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Капитан ВМС Украины считает, что российские корабли могут быть уничтоженыФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Украинские вооруженные силы могли бы легко уничтожить Черноморский флот РФ, если бы располагали несколькими подводными лодками. Об этом СМИ рассказал капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков.

Лупаков пояснил, что уровень шума современных подводных лодок ниже уровня шума моря, за счет чего они являются самым страшным оружием в любом военном конфликте.

«Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы», — цитирует слова Лупакова РИА «Новости».

Российский адмирал Игорь Касатонов, ранее руководивший Черноморским флотом, в интервью «Национальной службе новостей» раскритиковал слова Лупакова, назвав его заблудшим подводником и предателем.

«Лупаков — это личность известная, прохвост и предатель. Будучи подводником, пытался организовать процесс в Балаклаве, где базировалась дивизия подлодок, но сейчас история уже в тираже. Все, что угодно, можно построить, но нужна научная база, преемственность. К тому же флот должен быть сбалансированным, но Украине негде строить подлодки. Это мечты заблудшего бывшего подводника и они на Украине нереализуемы».

Ранее минобороны Украины заявило о планах развития национального флота. В течение ближайших 4 лет планируется построить 30 кораблей и катеров. При этом ведомство не уточнило, из каких источников будет финансироваться проект.

Сергей Макеев
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