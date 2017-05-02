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02 мая 2017
11:16  02 мая 2017 0

Химические атаки в Сирии проводили бомбами советского происхождения

Ганеев вернулся из Сирии, крылатая ракета, хвостовка мина
На осколках снарядов обнаружили признаки советской маркировкиФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В провинции Идлиб в Сирии могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Об этом заявляют в организации Human Rights Watch (HRW).

По данным авторов доклада, в Хан-Шейхуне атаки проводились авиационными бомбами советского производства, которые создали для доставки зарина, пишет РБК. Издание уточняет, что речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500.

Авторы доклада в качестве доказательств приводят фотографии и видеозаписи из провинции. Кроме того, в HRW утверждают, что в Идлибе использовались такие же авиабомбы, так как на остатках взрывных снарядов видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.

Таким образом авторы доклада намерены опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

HRW утверждает, что за полгода правительственные войска Сирии как минимум четыре раза использовали авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляли газ с вертолетов.

Химическая атака в провинции Идлиб стала поводом для нанесения ракетного удара США по аэродрому в провинции Хомс.

Россия в свою очередь отмечала, что реальная возможность установить истину в применении отравляющих веществ — это направление в Сирию миссии Организации по запрещению химического оружия.

Нина Калинина
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