Рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми, могут отпустить домой

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Защита Пи Дидди предложила отпустить его под залог в один миллион долларов
Защита Пи Дидди предложила отпустить его под залог в один миллион долларов Фото:

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемый в торговле людьми, может быть освобожден под залог до суда. Об этом сообщила газета The New York Times. 

«Он был признан виновным в перевозке людей для проституции и может быть освобожден под залог», — написало издание. Там добавили, что продюсер был оправдан по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете после восьминедельного федерального процесса.

По данным прокуратуры, он принуждал двух бывших подруг — Кассандру Вентуру и женщину под псевдонимом «Джейн» — к нежелательным сексуальным отношениям с мужчинами. Защита предлагала залог в $1 млн, однако прокуратура выступила против освобождения Комбса.

С сентября 2024 года против Пи Дидди были поданы иски с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах, избиениях и незаконном лишении свободы. По данным заявителей, инциденты произошли на вечеринках Комбса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе в период с 2000 по 2022 год.

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Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемый в торговле людьми, может быть освобожден под залог до суда. Об этом сообщила газета The New York Times.  «Он был признан виновным в перевозке людей для проституции и может быть освобожден под залог», — написало издание. Там добавили, что продюсер был оправдан по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете после восьминедельного федерального процесса. По данным прокуратуры, он принуждал двух бывших подруг — Кассандру Вентуру и женщину под псевдонимом «Джейн» — к нежелательным сексуальным отношениям с мужчинами. Защита предлагала залог в $1 млн, однако прокуратура выступила против освобождения Комбса. С сентября 2024 года против Пи Дидди были поданы иски с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах, избиениях и незаконном лишении свободы. По данным заявителей, инциденты произошли на вечеринках Комбса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе в период с 2000 по 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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