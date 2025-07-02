Рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми, могут отпустить домой

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемый в торговле людьми, может быть освобожден под залог до суда. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Он был признан виновным в перевозке людей для проституции и может быть освобожден под залог», — написало издание. Там добавили, что продюсер был оправдан по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете после восьминедельного федерального процесса.
По данным прокуратуры, он принуждал двух бывших подруг — Кассандру Вентуру и женщину под псевдонимом «Джейн» — к нежелательным сексуальным отношениям с мужчинами. Защита предлагала залог в $1 млн, однако прокуратура выступила против освобождения Комбса.
С сентября 2024 года против Пи Дидди были поданы иски с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах, избиениях и незаконном лишении свободы. По данным заявителей, инциденты произошли на вечеринках Комбса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе в период с 2000 по 2022 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.