В США провели испытания гигантской мышеловки. ВИДЕО

23:55 04 мая 2017 1

Рычаг ловушки достигает скорости в 100 километров ФОТО: Youtube.com

Американский видеоблогер провел испытания гигантской мышеловки. При помощи капкана изобретатель уничтожил кокосовые орехи, арбузы и другие предметы, запечатлев процесс на высокоскоростную камеру.

В основе смертоносного капкана использованы рессоры от автомобильной подвески. Длина мышеловки — два метра. Рычаг-убийца движется со скоростью 100 километров в час, сообщает агентство Nation News.

Автор изобретения заявил, что мышеловка поможет ему защитить участок от вторжения енотов, которые часто забираются в его владения.