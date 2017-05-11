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11 мая 2017
09:59  11 мая 2017 0

Следствие по делу Шакро Молодого завершено

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, внутренняя территория, сизо, тюрьма
Шакро Молодой ознакомится с материалами дела в СИЗОФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Столичные оперативники завершили основные следственные действия по делу о вымогательстве, главным обвиняемым по которому является «вор в законе» Шакро Молодой (настоящее имя которого Захарий Калашов).

На данный момент завершены все экспертизы, допросы и прочие действия. Ожидается, что до 20 мая всем фигурантам уголовного дела предъявят обвинения в окончательной редакции, после чего им дадут время для ознакомления с материалами следствия, пишет «Росбалт».

В следственном изоляторе «Лефортово» уже определено помещение, где Калашов будет читать документы по работе следствия.

Калашов вместе с подельниками, как полагает следствие, намеревались незаконно завладеть чужим имуществом, потребовав с владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким 8 млн рублей, угрожая женщине расправой. Конфликт перерос в перестрелку, в результате которой погибли два человека.

Лев Истомин
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