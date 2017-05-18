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18 мая 2017
17 мая 2017
07:39  18 мая 2017 3

200 морпехов США замерзли на учениях у границ России. ФОТО

Условия Арктики оказались слишком жесткими для американских военнослужащих (фото из архива)ФОТО: Pixabay

Военнослужащим корпуса морской пехоты США во время учений в Арктике пришлось терпеть невыносимый холод. Морпехов оснастили обмундированием, предназначенным для пустыни и неподходящим для столь низких температур.

Учения проходили вблизи российско-норвежской границы, в них принимали участие около двухсот военнослужащих, сообщает РЕН ТВ. Представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka Йонас Райдем прокомментировал произошедшее.

«В своей объемной одежде они выглядели как человечки-символы компании „Мишлен“. Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают», — сказал Райдем. Он пояснил, что производители военной формы для морпехов не учли, что в условиях Арктики исходящая от тела влага замерзает в слоях одежды и причиняет бойцам сильнейший дискомфорт.

Кроме того, на сильном холоде верхняя одежда военнослужащих США расходилась по швам, молнии замерзали и не расстегивались, ботинки не держались в лыжных креплениях, а пластиковые рюкзаки и вовсе трескались.

Между тем генерал-майор Нил Нельсон пояснил, что форма шилась для условий пустыни и уже отлично зарекомендовала себя, однако минусовых температур она не выдерживает. Все выявленные недочеты военной формы обещают учесть.

Марина Мотылева
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