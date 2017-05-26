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26 мая 2017
10:45  26 мая 2017 1

В Магнитогорске пройдет турнир по любимому виду спорта Путина

Третий этап Мирового турнира по дзюдо
С каждым годом спортсмены все серьезнее готовятся к кубку ветерановФото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске в субботу, 27 мая, состоится XXI всероссийский турнир по дзюдо на Кубок ОАО «ММК» среди ветеранов.

В этом году магнитогорским спортсменам конкуренцию составят дзюдоисты из Челябинской области, Башкортостана, Татарстана, Свердловской и Оренбургской областей, сообщают организаторы.

«Кубок имеет высокий статус, привлекая спортсменов из различных городов и собирая настоящих ценителей этого вида спорта. Год от года уровень представительства становится выше, подготовка ветеранов спорта к состязаниям — серьезнее, — передает управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

Отмечается, что в этом году турнир станет международным благодаря участию Республики Казахстан.

Состязание начнется в 11:00.

Семен Гринберг
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