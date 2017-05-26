В Магнитогорске пройдет турнир по любимому виду спорта Путина

10:45 26 мая 2017 1

С каждым годом спортсмены все серьезнее готовятся к кубку ветеранов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске в субботу, 27 мая, состоится XXI всероссийский турнир по дзюдо на Кубок ОАО «ММК» среди ветеранов.

В этом году магнитогорским спортсменам конкуренцию составят дзюдоисты из Челябинской области, Башкортостана, Татарстана, Свердловской и Оренбургской областей, сообщают организаторы.

«Кубок имеет высокий статус, привлекая спортсменов из различных городов и собирая настоящих ценителей этого вида спорта. Год от года уровень представительства становится выше, подготовка ветеранов спорта к состязаниям — серьезнее, — передает управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

Отмечается, что в этом году турнир станет международным благодаря участию Республики Казахстан.

Состязание начнется в 11:00.