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29 мая 2017
28 мая 2017
09:28  29 мая 2017 0

Экс-премьер Греции умер на 99-м году жизни

Мицотакис работал в должности премьер-министра с 1990-го по 1993-й годФОТО: thirioenimero.blogspot.com

Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на его родственников.

Мицотакис представлял свою страну в должности премьер-министра с 1990-го по 1993-й год, сообщает информагентство Nation News.

В 1977 году он создал партию новых либералов, годом позже вступил в ряды «Новой демократии». После поражения на выборах 1993 года покинул пост руководителя «Новой демократии», уточняет телеканал 360.

Как о политике и человеке о нем отзываются очень хорошо. Мицотакис несколько раз был в России с официальными визитами.

Марина Мотылева
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