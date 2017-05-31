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31 мая 2017
12:05  31 мая 2017 4

Госдума собирается выплатить жителям Крыма долги СССР

Клипарт. Екатеринбург, сберкнижка, сберегательная книжка
Крымчанам придется отыскать старые сберкнижки, чтобы получить компенсациюФото: Александр Константинов © URA.RU
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Жителям Крыма и Севастополя могут выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам. С инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик.

Белик отметил, что выплата компенсаций по советским депозитам и ценным бумагам станет поддержкой для крымчан, которые находятся «в непростом социальном положении», сообщает RT.

«У них должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении Сбербанка или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет», — рассказал изданию Белик. Депутат отметил, что большинство россиян уже получили компенсации за потерю вкладов после развала СССР.

Законопроект проходит согласование в профильном экспертном совете Госдумы и в правительстве.

Нина Калинина
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