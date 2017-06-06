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06 июня 2017
05 июня 2017
02:02  06 июня 2017 0

Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Катар, Сирию и «Турецкий поток»

Поводом для звонка в Москву официально стала ситуация вокруг КатараФото: Wikimedia.org

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тейип Эрдоган провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Переговоры глав государств состоялись по инициативе турецкой стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств призвали все заинтересованные страны к диалогу, целью которого должна стать выработка компромиссных решений для того, чтобы сохранить в регионе Персидского залива мир и стабильность.

Кроме того, темами беседы российского и турецкого лидеров в очередной раз стали ситуация в Сирии, а также восстановление российско-турецких торгово-экономических связей, в частности — речь зашла и о реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

Ранее URA.RU сообщало, что ряд арабских государств, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Мальдивы, Ливия, Бахрейн, ОАЭ и Йемен обвинили правительство Катара в поддержке экстремистов и прекратили дипломатические отношения с Дохой. Россия официально объявила о своей непричастности к происходящему.

Евгений Александров
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