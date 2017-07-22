Вирус- призрак заразил сотни тысяч компьютеров в России

09:15 22 июля 2017 0

Рекламный ботнет Stantinko поразил устройства не только в России, но и на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты по компьютерной безопасности компании ESET выявили рекламный ботнет Stantinko, поразивший устройства множества пользователей России и Украины.

Вирус специализируется на рекламном мошенничестве. Ботнет существует уже пять лет и все это время ему удавалось оставаться незамеченным, — сообщает телеканал 360.

Stantinko предлагает услуги по накрутке рекламных переходов, иными словами — кликов по ссылкам. На сегодняшний день вирус-мошенник управляет 500 тысяч компьютеров. Почти половина из них находятся в России, значительная часть- на Украине.

После заражения Stantinko на компьютер устанавливается несколько браузерных расширений для несанкционированного показа рекламы. Они выглядят как обыкновенные, но на самом деле включают рекламу и кликают по ней от имени пользователя.

Вредоносная программа способна похищать данные и создавать ложные аккаунты в Facebook, позже имитируя активность в виде приглашения друзей и лайков.

Для жертвы весь процесс проходит незаметно и никак не влияет на работу компьютера, -добавляет агентство Nation News, напоминая, что ранее России обнаружили вирус, считывающий данные с чипов платежный карт.