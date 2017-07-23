Екатеринбург вышел в лидеры по распространению ВИЧ

Екатеринбург вошел в число лидеров по распространению ВИЧ в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В четверку городов с наибольшим количеством жителей, зараженных ВИЧ, вошли Новосибирск, Кемерово, Иркутск и Екатеринбург.
«Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции. Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — заявила глава Роспотребнадзора.
Анна Попова заметила, что географические центры двух эпидемий РФ — ВИЧ и наркомании — совпадают.
Оснований для сдачи анализа на ВИЧ при поступлении в вуз, по ее мнению, нет. «Я не вижу необходимости делать что-то принудительно. У каждого есть право на здоровье и каждый имеет право его реализовать», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора.