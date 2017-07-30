Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины

Михаил Саакашвили в интервью грузинским СМИ заявил, что не собирается просить политического убежища в США и по-прежнему считает себя гражданином Украины.
«У меня нет ни намерения, ни желания, и никакие действия в этом направлении я предпринимать не собираюсь. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны», — цитирует Саакашвили телеканал RT. Экс-губернатор Одесской области добавил, что решение Петра Порошено о лишении его украинского гражданства является незаконным шагом «испуганного человека». Саакашвили также пообещал начать вместе со своей командой большую мобилизацию на Украине.
Ранее Саакашвили рассказал о главной ошибке, которую он допустил при работе с действующим президентом Украины. По мнению грузинского политика, Порошенко является «банальным торгашом», которого судьба страны совсем не волнует.