Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии, лишенный украинского гражданства, Михаил Саакашвили назвал свою самую главную ошибку в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко. Между тем Литва готовится предложить помощь опальному политику.
По словам Саакашвили, он изначально не понял планы украинского президента, за что и пострадал. «Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом», — приводит RT слова Саакашвили. Ранее опальный политик дал интервью «Украинской правде».
Михаил Саакашвили подчеркнул, на посту президента Украины Порошенко большую часть времени решает вопросы, связанные с бизнесом. Главой администрации Одесской области Саакашвили был назначен в июне 2015 года. Тогда же остроумные одесситы наградили его прозвищем «Мишка-подкидыш».
26 июля 2017 года Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины.
Как пишет информагентство Nation News, в Литве рассмотрят возможность предоставить опальному политику гражданство. Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс считает, что Михаил Саакашвили мог бы создать организацию по политическому анализу и консультациям, а гражданство Литвы позволит ему вести деятельность в Европе.