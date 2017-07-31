Солист группы «Ноль» эмигрировал из России из-за религии

15:36 31 июля 2017 0

После решения Верховно суда Чистяков может открыто исповедовать эту религию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фронтмен группы «Ноль» Федор Чистяков уехал из России из-за гонений на организацию «Свидетели Иеговы», которую признали в РФ экстремистской и запретили.

По словам музыканта, он решил эмигрировать в США из-за того, что после решения Верховного суда, не может открыто исповедовать свою религию. «Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки. Например, в Орле посадили мужчину из Дании. Есть различные варианты наказаний: принудительные работы, штраф, тюрьма. Если человеку присуждают штраф в 100 тысяч рублей, а у него зарплата — 20 тысяч рублей, что ему делать? После этого могут и посадить. Подобная обстановка делает любую творческую активность бессмысленной. В чем смысл, если завтра за тобой могут прийти?» — приводит слова Чистякова «Новая газета».

Он добавил, что эмиграция из России — вынужденная мера, чтобы группа не исчезла как «творческая единица»: «К моим соверующим приходили с обысками спецслужбы. Забирали ноутбуки, жесткие диски для того, чтобы найти доказательства экстремизма. Я переживал за свою домашнюю студию. Немыслимо, чтобы наработки унесли неизвестно куда».

Федор Чистяков пообещал, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, группа продолжит давать концерты в России. Деятельность «Свидетелей Иеговы» была запрещена в России. Организацию признали экстремистской 20 апреля.