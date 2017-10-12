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12 октября 2017
22:02  12 октября 2017 0

Специалисты раскрыли стоимость рекламы в блогах звезд. Бузова и Катя Клэп получают сотни тысяч

Бузова Ольга, бузова ольга
Запись в Instagram Бузовой обойдется в 510 тысяч рублейФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

SMM-специалисты назвали стоимость рекламы в Instagram российских знаменитостей. Согласно ценам, актуальным для сентября-октября 2017 года, самые популярные девушки в соцсети получают за одну запись сотни тысяч рублей.

Так, телеведущая Анфиса Чехова, у которой в Instagram 1,1 млн подписчиков, получает за одну рекламную запись 180 тысяч рублей. Модель Светлана Билялова (5,5 млн подписчиков) берет 210 тысяч рублей, видеоблогер Катя Клэп (6,4 млн подписчиков) — 250 тысяч рублей, актриса Анна Хилькевич (6,2 млн подписчиков) — 260 тысяч рублей, телеведущая Елена Летучая (1,2 млн подписчиков) — 330 тысяч рублей.

Раклама у блогера Иды Галич (2,4 млн подписчиков) стоит 350 тысяч рублей за один пост, у актрисы Натальи Рудовой (2,7 млн подписчиков) — 350 тысяч рублей, у телеведущей Ксении Бородиной (9,5 млн подписчиков) — 400 тысяч рублей, пишет vc.ru.

Самые большие ценники в списке оказались у телеведущей Насти Ивлеевой (4,8 млн подписчиков) — 450 тысяч рублей, актрисы Настасьи Самбурской (8,9 млн подписчиков) — 450 тысяч рублей, а также телеведущей и певицы Ольги Бузовой (10,6 млн подписчиков) — 510 тысяч рублей.

Юрий Викторов
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