SMM-специалисты назвали стоимость рекламы в Instagram российских знаменитостей. Согласно ценам, актуальным для сентября-октября 2017 года, самые популярные девушки в соцсети получают за одну запись сотни тысяч рублей.
Так, телеведущая Анфиса Чехова, у которой в Instagram 1,1 млн подписчиков, получает за одну рекламную запись 180 тысяч рублей. Модель Светлана Билялова (5,5 млн подписчиков) берет 210 тысяч рублей, видеоблогер Катя Клэп (6,4 млн подписчиков) — 250 тысяч рублей, актриса Анна Хилькевич (6,2 млн подписчиков) — 260 тысяч рублей, телеведущая Елена Летучая (1,2 млн подписчиков) — 330 тысяч рублей.
Раклама у блогера Иды Галич (2,4 млн подписчиков) стоит 350 тысяч рублей за один пост, у актрисы Натальи Рудовой (2,7 млн подписчиков) — 350 тысяч рублей, у телеведущей Ксении Бородиной (9,5 млн подписчиков) — 400 тысяч рублей, пишет vc.ru.
Самые большие ценники в списке оказались у телеведущей Насти Ивлеевой (4,8 млн подписчиков) — 450 тысяч рублей, актрисы Настасьи Самбурской (8,9 млн подписчиков) — 450 тысяч рублей, а также телеведущей и певицы Ольги Бузовой (10,6 млн подписчиков) — 510 тысяч рублей.