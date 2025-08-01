Выяснилось, почему софинансирование сбережений россиян задерживается

Перечисление средств софинансирования граждан РФ в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) перенесли с конца июля до наступления сентября. В пресс-службе Минфина объяснили это решение «техническим выделением» денег.
«В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета по ПДС. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — написано в telegram-канале ведомства.
В указанный период планируется зачисление первого транша софинансирования, связанного со взносами, поступившими в программу в прошлом году. По предварительным расчетам министерства, объем выплаты превысит 51 млрд рублей.
В России ПДС называют «легким способом накопления» на безбедную старость, отмечает «Национальная служба новостей». Программа становится все более популярной среди россиян. В ней граждан привлекает возможность забрать деньги через 15 лет участия независимо от возраста, передает RT.
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