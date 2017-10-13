Глобальное потепление на Земле начнется раньше, чем предполагалось. Об этом заявили ученые из США после масштабного исследования.
Согласно имеющимся данным, последний раз глобальное изменение климата на нашей планете произошло около 55 млн лет назад. Причиной тому стала опасная концентрация углекислого газа. Только прежде считалось, что потепление началось, когда количество молекул СО2 в атмосфере превысило две тысячи частей на миллион.
Теперь же ученые убедились, что для резкого скачка температур достаточно концентрации в тысячу частей на миллион. Life отмечает, что сегодня концентрация углекислого газа составляет 416 частей на млн и эта цифра увеличивается на несколько пунктов каждый год.