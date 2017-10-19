Известный своими неоднозначными заявлениями депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в минобразования РФ с требованием запретить празднование Хэллоуина в детских садах и школах России.
Как отмечает «Национальная служба новостей», в своем обращении Виталий Милонов, ссылаясь на мнение экспертов и врачей, утверждает, что маньяки, вампиры и прочая нечисть оказывают негативное влияние на психику детей и подростков. Дети перенимают поведение маньяков и убийц, учатся попрошайничать.
Депутат просит оградить подрастающее поколение от «тлетворного» влияния Хэллоуина. По мнению Милонова, разъяснительную работу надо провести среди учителей, рассказав им «истинный» смысл Хэллоуина, и его последствий для детского здоровья, уточняет Nation News.