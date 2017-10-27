16:46 27 октября 2017 0

Американцы ввели санкции из-за успехов России в Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме и Совете Федерации готовят ответ на предложенные Госдепом санкции против «Уралвагонзавода», «Калашникова», ФСБ и других госпредприятий и силовых ведомств. На эти санкции нужно реагировать, рассказал «URA.RU» глава комиссии по защите госсуверенитета, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Он предлагает ввести ответные меры — узаконить в России термин «нежелательное сотрудничество».

«Нужно ввести этот оборот в законодательство, чтобы правительство могло определить перечень организаций, лиц и объединений, с которыми сотрудничество наших граждан и организаций будет нежелательным. А также определить воздействующие меры на тех, кто будет нарушать такого рода рекомендации», — описал свою инициативу сенатор. «Речь идет о любом сотрудничестве: торговом, информационном, образовательном — любом», — заявил Климов. По его словам, комиссия по защите государственного суверенитета рассмотрит текст этого законопроекта в ноябре.

Американцы раздражены успехами России в Сирии и поэтому ввели санкции против наших оборонных предприятий и силовых ведомств, считает первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам, член фракции «Единая Россия» Светлана Журова. «Владимир Путин заявил, что больший процент террористических группировок был уничтожен именно нашими военными, и это не дает им покоя. Их раздражение вылилось в санкции против наших оборонных предприятий», — рассказала Журова «URA.RU»

Еще одна причина санкций — это рост экспорта российского вооружения. Ранее «URA.RU» уже писало о том, что в 2017 году Россия начала продавать вооружение традиционным союзникам США — Турции и Саудовской Аравии. «Американские санкции начались с наших нефтегазовых компаний. Но глобально запретить продажу наших углеводородов невозможно, потому что Европа их закупает. А вооружение — это такой сегмент, где, применяя санкции, ты можешь повлиять на покупку оружия своими союзниками», — считает Светлана Журова.

В пятницу, 27 октября, в Конгресс США внесли предложение о введении санкций против российских структур и компаний. Среди них — «Уралвагонзавод», «Туполев», «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Ижмаш», МИГ, «Ростех», «Сухой», «Вертолеты России», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Объединенная авиастроительная компания». В тот же день стало известно, что правительство России запретит импорт живых свиней и субпродуктов из стран Евросоюза, США и Канады.