Всего за один час пожилую москвичку успели обмануть и обокрасть не только мошенники, но и полицейские.
Неизвестные люди позвонили женщине и представились друзьями ее сестры. Они заявили, что ей срочно необходимы деньги на операцию и попросили вынести им все имеющиеся у старушки финансы.
Но в дело вмешалась консьерж — она заметила, что пенсионерка с тревожным выражением лица идет на улицу с деньгами, спросила о причине и сама позвонила ее сестре. После того, как стало понятно, что у последней всё в порядке, консьерж вызвала полицию, как сообщает телеканал РЕН ТВ.
Прибывший полицейский оказался не чист на руку — он вытащил деньги из кармана пенсионерки. Когда они упали, он забрал себе одну пачку. Это стало известно благодаря установленным в квартире пожилой женщины ее родственниками видеокамерам.