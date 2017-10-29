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29 октября 2017
17:41  29 октября 2017 0

В Москве 82-летнюю пенсионерку обокрал прибывший на вызов полицейский. ВИДЕО

Клипарт , пенсионер, сберегательная книжка, очки
Пожилая женщина чуть не лишилась всех накопленийФото: Алексей Гущин © URA.RU

Всего за один час пожилую москвичку успели обмануть и обокрасть не только мошенники, но и полицейские.

Неизвестные люди позвонили женщине и представились друзьями ее сестры. Они заявили, что ей срочно необходимы деньги на операцию и попросили вынести им все имеющиеся у старушки финансы.

Но в дело вмешалась консьерж — она заметила, что пенсионерка с тревожным выражением лица идет на улицу с деньгами, спросила о причине и сама позвонила ее сестре. После того, как стало понятно, что у последней всё в порядке, консьерж вызвала полицию, как сообщает телеканал РЕН ТВ.

Прибывший полицейский оказался не чист на руку — он вытащил деньги из кармана пенсионерки. Когда они упали, он забрал себе одну пачку. Это стало известно благодаря установленным в квартире пожилой женщины ее родственниками видеокамерам.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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