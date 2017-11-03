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03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:39  03 ноября 2017 0

Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа перед увольнением

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Дональд Трамп — активный пользователь социальной сети TwitterФото: Анна Майорова © URA.RU

Аккаунт американского президента Дональда Трампа в Twitter был заблокирован увольняющимся сотрудником службы поддержки. В компании сообщили, что он отключил доступ к странице главы США в свой последний рабочий день. Имя бывшего сотрудника и мотивы поступка не уточняются.

Аккаунт Трампа был заблокирован в течение 11 минут. При попытке зайти на страницу у пользователя на экране высвечивалось сообщение о том, что страница @realdonaldtrump не существует. Позже доступ к аккаунту Трампа был восстановлен, передают «Ведомости».

Сам президент США инцидент пока не прокомментировал.

«URA.RU» отмечает, что Дональд Трамп — активный пользователь социальной сети Twitter. Например, именно там он опубликовал сообщение о смене руководителя аппарата Белого дома и свое мнение о том, что в отношениях с Северной Кореей действенной окажется лишь одна вещь (при этом саму вещь он не уточнил).

Ксения Томашова
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