Авторитет задержан в подмосковной деревне
Силовики задержали в частном доме деревни Репниково Московской области 65-летнего вора в законе Захара (настоящее имя — Александр Захаров).
Во время обыска у задержанного нашли самодельный боевой пистолет с 28 патронами к нему. Также в доме найдена марихуана общим весом более шести граммов, пишет «Лента.ру». Следователи возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте наркотиков и оружия. В интернете опубликовано видео с задержанием криминального авторитета.
Захаров считается одним из самых авторитетных представителей славянской прослойки воровского сообщества.