00:28 12 ноября 2017 0

Глава республики намерен начать работы уже в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о намерении начать добывать золото в 2018 году. Об этом в субботу, 11 ноября, заявил глава республики Игорь Плотницкий.

«Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта. Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей республики», — приводит «Интерфакс» слова Плотницкого, который также добавил, что хоть добыча золота и не будет сильно прибыльной статьей для региона, для ЛНР все же важно, чтобы она была.

Ранее Плотницкий заявил, что не рассматривает вариант возвращения в состав Украины. Сейчас страна представляет собой «пепелище» без экономики, государства и национального единства, подчеркнул глава ЛНР.