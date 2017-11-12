Украина заявила о намерении России «перекрасить» свою армию под миротворцев

01:37 12 ноября 2017 0

Россия якобы стягивает войска к границе Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Россия стягивает к украинской границе войска, которые она планирует «перекрасить» под миротворцев ООН. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отметив, что попытки реализовать задуманное будут напрасными.

При этом, как передает RT, Турчинов не привел никаких фактов, доказывающих сказанное выше, но при этом добавил, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои замыслы».

Ранее, напомним, глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты почти закончили работу по созданию проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По предварительным данным, на Воток Украины США планируют отправить порядка 20 тысяч военных.