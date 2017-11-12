{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 ноября 2017
11 ноября 2017
01:37  12 ноября 2017 0

Украина заявила о намерении России «перекрасить» свою армию под миротворцев

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина
Россия якобы стягивает войска к границе УкраиныФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Россия стягивает к украинской границе войска, которые она планирует «перекрасить» под миротворцев ООН. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отметив, что попытки реализовать задуманное будут напрасными.

При этом, как передает RT, Турчинов не привел никаких фактов, доказывающих сказанное выше, но при этом добавил, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит России реализовать свои замыслы».

Ранее, напомним, глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты почти закончили работу по созданию проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По предварительным данным, на Воток Украины США планируют отправить порядка 20 тысяч военных.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров