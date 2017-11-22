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22 ноября 2017
16:30  22 ноября 2017 0

В Роскачестве назвали регион, где производят лучший хлеб

Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, хлеб, хлебная корзинка, еда
Не все бренды одинаково хорошиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Роскачество проводит масштабное исследование в нескольких регионах России, выясняя, где сегодня производят лучший хлеб.

Для научного исследования в Центральном и Северо-Западном федеральных округах специалисты закупили батоны 16 брендов в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, а также в Санкт-Петербурге и Республике Коми, передает телеканал 360. Также исследованы 65 марок хлеба в ЦВО.

Стоимость одного батона составляет от 15 до 50 рублей. Каждую булку исследовали на соответствие стандартам качества и безопасности по 48 параметрам, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как выяснилось, лучший хлеб выпекают компании «Дарница», «Ржевка-хлеб» (Санкт-Петербург), «Каравай», а также «Череповецхлеб» (Вологодская оласть). Продукция этих компаний теперь может претендовать на государственный «Знак качества», пишет агентство Nation News. В исследованных образцах специалисты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий и прочих вредных веществ.

В результатах исследования отмечено, что нарушения норм по жирности найдены у 12 брендов из 65. В аутсайдерах среди производителей хлебной продукции оказался «Хлебопек».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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