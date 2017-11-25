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25 ноября 2017
24 ноября 2017
10:00  25 ноября 2017 0

Радиационный выброс на Урале, выигрыш в лотерею опасен и скандал со «школьником из бундестага». Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

О выбросе заговорили с 12 октября, но официально информацию подтвердили спустя месяц с небольшимИнфографика: «URA.RU»

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Выходные! У нас самые интересные темы недели:

Росгидромет все-таки подтвердил, что в октябре в Челябинской области произошло радиационное загрязнение. За этим последовала масса других заявлений от экологов и официальных ведомств. Рассказываем, что на самом деле произошло на Урале.

Новость о том, что жительница Воронежской области выиграла 506 млн рублей в национальной лотереи всколыхнула общество не на шутку. Ее называют самой удачливой, но не все понимают, что огромные деньги могут стать причиной больших проблем.

История со школьником из Нового Уренгоя, пожалевшего немецких солдат, прогремела на всю страну. Выяснилось, что гимназист учится под патронажем «Газпрома». Репортаж о том, как газпромовская гимназия и школьник переживают федеральный скандал.

Самый авторитетный вор в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков, готовился к разборкам в Турции. Разборки из-за места в криминальном мире — часто повторяющаяся тенденция.

«Первый канал» обвинили в «одурачивании» публики. Нестыковку нашли внимательные зрители шоу «Я могу!» с Леонидом Якубовичем. Но скандал с телепередачей получил продолжение- канал попытался оправдаться.

В стиле Шурыгиной. Школьники из Архангельска устроили сексуальную оргию на «вписке». Видео попало в Сеть, им уже заинтересовались следователи. А главная героиня вечеринки раскрыла подробности «веселого вечера».

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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