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14 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:57  14 декабря 2017 0

К Путину на пресс-конференцию прилетел Дед Мороз. ФОТО

Ледовый городок. Челябинск, дед мороз
Дух Нового года и Рождества посетил пресс-конференцию Владимира ПутинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг, 14 декабря, в Москве проходит традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Как передает с места события корреспондент «URA.RU», в ней примет участие Дед Мороз. Калининградский журналист выбрал такой необычный костюм, чтобы привлечь внимание президента. Он также сообщил агентству, что решил одеться в честь наступающего Нового года.

В этом году на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитованы 1640 человек. Это рекордное число. Шансов задать вопрос у журналистов составляет один к тридцати, пишет ТАСС. Агентство ссылается на статистику прошлого года, тогда за три часа и 50 минут пресс-конференции свои вопросы президенту задали 48 репортеров.

Как сообщает телеканал Россия24 не все журналисты в итоге смогли попасть в зал. Корреспондент «URA.RU» оказался в числе счастливчиков: у него будет возможность задать свой вопрос президенту.

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина будет вестись на нашем сайте.

Журналист из Калининграда принес праздничное настроение на пресс-конференцию Владимира Путина
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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