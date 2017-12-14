К Путину на пресс-конференцию прилетел Дед Мороз. ФОТО

В четверг, 14 декабря, в Москве проходит традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Как передает с места события корреспондент «URA.RU», в ней примет участие Дед Мороз. Калининградский журналист выбрал такой необычный костюм, чтобы привлечь внимание президента. Он также сообщил агентству, что решил одеться в честь наступающего Нового года.
В этом году на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитованы 1640 человек. Это рекордное число. Шансов задать вопрос у журналистов составляет один к тридцати, пишет ТАСС. Агентство ссылается на статистику прошлого года, тогда за три часа и 50 минут пресс-конференции свои вопросы президенту задали 48 репортеров.
Как сообщает телеканал Россия24 не все журналисты в итоге смогли попасть в зал. Корреспондент «URA.RU» оказался в числе счастливчиков: у него будет возможность задать свой вопрос президенту.
Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина будет вестись на нашем сайте.