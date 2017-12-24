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24 декабря 2017
23 декабря 2017
09:28  24 декабря 2017 4

Астролог программы «Давай поженимся» предупредила о новой схеме мошенничества. ФОТО

Володина назвала сайты, где публикуется достоверная информацияФото: скриншот Instagram vasilisa.volodina

Астролог программы «Давай поженимся» Василиса Володина сообщила о новой схеме мошенников, которые прикрываются ее именем. По ее словам, аферисты от ее имени продают монетки-талисманы. Женщина предупредила, что единственная правдивая информация содержится у нее на сайте и в социальных сетях.

«Вся информация о том, что я делаю, есть только на моем сайте www.ASTROGIFT.RU. Всегда. Если упоминаний о монетках или нитях нет на сайте, значит, я этим НЕ ЗАНИМАЮСЬ», — написала она на своей странице в Instagram.

Володина отметила, что у нее есть страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook. «Если следите за моими новостями (можно подписаться на сайте), не пропустите. На каждой странице сайта есть ссылки на верные аккаунты в соцсетях. Не ошибетесь», — объяснила она.

Иван Антонов
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