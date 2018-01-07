Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства» из-за того, что многие пассажиры уже третий день не могут вылететь из Нью-Йорка в Москву.
Видеозапись ее обращения опубликовал паблик Mash. «Вранье, вранье, вранье. Я, директор Третьяковской галереи, буду лежать здесь на полу? Я не буду, но завтра вы получите звонок из правительства по поводу вашего… безобразного поведения», — сказала Трегулова.
Затруднения в перевозке возникли из-за сильных снегопадов в штате Нью-Йорк, где объявили режим чрезвычайной ситуации, уточняет телеканал «Дождь». Представитель «Аэрофлота» в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что последний рейс, который не мог покинуть Штаты, должен был вылететь 7 января в 20:00 мск. Все остальные рейсы либо уже летят в Москву, либо уже прибыли.
Как писало «URA.RU», ранее жену российского футболиста Андрея Аршавина Алиса сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алма-Аты. По словам женщины, поводом послужил сильный запах от подгузника ее ребенка.