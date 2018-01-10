15:40 10 января 2018 2

Алиса Аршавина никогда не работала в ФСБ Фото: Алиса Аршавина, Instagram

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, устроившая скандал на борту лайнера «Аэрофлота», никогда не работала в ФСБ России. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — рассказал «Интерфаксу» представитель ЦОС ФСБ. Заявление было сделано в связи со скандалом, учиненным супругой футболиста на борту самолета во время взлета 6 января. Алиса Аршавина отказалась подчиняться требованиям экипажа во время взлета и заявляла, что работает майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Фото: газета «Известия»

Женщина в итоге задержала вылет рейса Москва — Алма-Ата на два часа, пишет «Федеральное агентство новостей». Аршавина заявляла, что ей просто необходимо поменять подгузник ребенку. Она попыталась дойти с ребенком до туалета, однако бортпроводники попросили ее подождать, пока самолет наберет нужную высоту. Супруга футболиста все просьбы проигнорировала.

В рапорте экипажа «Аэрофлота» было указано, что девушку сняли с самолета «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Решение было принято командиром воздушного судна, уточняет «Национальная служба новостей». Помимо того, что она во время взлета не подчинялась требованиям бортпроводников и отстегнула ремень безопасности у себя и ребенка, она также попыталась пересадить няню в бизнес-класс, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. «Пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа», — говорится в рапорте.

Уже после того как Аршавину с детьми и няней сняли с самолета, она стала писать бортпроводникам и другим сотрудникам авиакомпании смс с угрозами. Сообщения посылались якобы от имени СК РФ и ФСБ, однако при звонке на этот номер трубку снимала Алиса Аршавина.