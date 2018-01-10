{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
Главные новости Москвы
15:40  10 января 2018 2

В ФСБ отреклись от супруги Аршавина, грозившей расправой силовиков

Алиса Аршавина никогда не работала в ФСБФото: Алиса Аршавина, Instagram

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, устроившая скандал на борту лайнера «Аэрофлота», никогда не работала в ФСБ России. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — рассказал «Интерфаксу» представитель ЦОС ФСБ. Заявление было сделано в связи со скандалом, учиненным супругой футболиста на борту самолета во время взлета 6 января. Алиса Аршавина отказалась подчиняться требованиям экипажа во время взлета и заявляла, что работает майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Фото: газета «Известия»

Женщина в итоге задержала вылет рейса Москва — Алма-Ата на два часа, пишет «Федеральное агентство новостей». Аршавина заявляла, что ей просто необходимо поменять подгузник ребенку. Она попыталась дойти с ребенком до туалета, однако бортпроводники попросили ее подождать, пока самолет наберет нужную высоту. Супруга футболиста все просьбы проигнорировала.

В рапорте экипажа «Аэрофлота» было указано, что девушку сняли с самолета «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Решение было принято командиром воздушного судна, уточняет «Национальная служба новостей». Помимо того, что она во время взлета не подчинялась требованиям бортпроводников и отстегнула ремень безопасности у себя и ребенка, она также попыталась пересадить няню в бизнес-класс, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. «Пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа», — говорится в рапорте.

Уже после того как Аршавину с детьми и няней сняли с самолета, она стала писать бортпроводникам и другим сотрудникам авиакомпании смс с угрозами. Сообщения посылались якобы от имени СК РФ и ФСБ, однако при звонке на этот номер трубку снимала Алиса Аршавина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров