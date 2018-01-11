Эксперты европейского комитета Euro NCAP опубликовали список самых безопасных автомобилей по результатам проведенных в 2017 году краш-тестов. Всего в прошлом году испытали более 70 транспортных средств.
Специалисты сообщили, что автопроизводители в минувшем году добились больших успехов в вопросе безопасности своей продукции. Практически все автомобили, побывавшие на краш-тестах, оказались лучше своих предшественников в плане защиты пассажиров, водителей и даже пешеходов, передает «Vista News».
На первом месте расположился Volkswagen Arteon. Он назван самым защищенным пятидверным лифтбэком. Вторую строчку занял шведский кроссовер Volvo XC60, а вслед за ним идет Volkswagen T-Roc. Также в шестерку лучших вошли Volkswagen Polo, Opel Crossland X и Subaru Impreza.