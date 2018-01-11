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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
01:08  11 января 2018 0

Эксперты назвали самые безопасные автомобили минувшего года

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В рейтинг вошли шесть моделей автоФото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты европейского комитета Euro NCAP опубликовали список самых безопасных автомобилей по результатам проведенных в 2017 году краш-тестов. Всего в прошлом году испытали более 70 транспортных средств.

Специалисты сообщили, что автопроизводители в минувшем году добились больших успехов в вопросе безопасности своей продукции. Практически все автомобили, побывавшие на краш-тестах, оказались лучше своих предшественников в плане защиты пассажиров, водителей и даже пешеходов, передает «Vista News».

На первом месте расположился Volkswagen Arteon. Он назван самым защищенным пятидверным лифтбэком. Вторую строчку занял шведский кроссовер Volvo XC60, а вслед за ним идет Volkswagen T-Roc. Также в шестерку лучших вошли Volkswagen Polo, Opel Crossland X и Subaru Impreza.

Александр Черноскутов
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