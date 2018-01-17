Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума»

20:48 17 января 2018 0

Политик знаменит своими актерскими способностями и эмоциональностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский появится на сцене Московского театра «Школа современной пьесы». Он сыграет роль московского барина в спектакле «Горе от ума».

«На этот раз Владимир Жириновский выступит в одной из самых значимых ролей русского академического репертуара — в роли Фамусова. Его появление на сцене будет совершенно необычно и неожиданно. И, разумеется, это случится только один раз», — приводит сообщение пресс-службы театра «Газета Кемерова». Ранее Жириновский появлялся на сцене «Школы современной пьесы» в импровизированном спектакле «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Тогда он сыграл самого себя, отмечает телеканал 360.

Ранее экстравагантный лидер ЛДПР устроил дебош в прямом эфире. По информации «URA.RU», он набросился на украинского политолога, назвав его «подонком» и пообещав «уничтожить».