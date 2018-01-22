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22 января 2018
12:21  22 января 2018 5

В России могут уравнять сожительство и официальные браки

День нефтяной и газовой промышленности перед офис компании
Сейчас многие россияне не воспринимают всерьез штамп в паспортеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, который может внести изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно документу, сожительство мужчины и женщины на протяжении пяти лет (либо двух и наличие общего ребенка), приравнивается к официальному браку. Автором предложения выступил сенатор Антон Беляков.

Он предложил ввести понятие «фактические брачные отношения», которое будет регулироваться семейным и гражданским законодательством. Как пишут argumenti.ru, в настоящее время россияне не считают штамп в паспорте обязательным условием для создания семьи. «Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — уточнил Беляков.

Отмечается, что поправка коснется совместно нажитого имущества: если «супруги» не заключили особого договора, при расставании оно будет считаться совместной собственностью. Также мужчины и женщины, состоящие в фактических брачных отношениях, должны достигнуть брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России сократилось число женщин, мечтающих выйти замуж. Согласно данным Росстата, за последние пять лет число россиянок, которые желают узаконить отношения, даже если в ближайшее время не планируют заводить детей, уменьшилось почти на три процента.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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