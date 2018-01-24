«ВКонтакте» запустил новую функцию для пользователей

03:54 24 января 2018 0

Редактор статей стал доступен для всех пользователей и сообществ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила редактор статей. 23 января он стал доступен для всех пользователей и сообществ.

«Если вы любите рассказывать истории, вести репортажи, публиковать статьи и просто писать большие тексты, скорее проверяйте свои личные страницы и сообщества», — говорится в сообщении администрации «ВКонтакте».

Отмечается, что данный формат позволит делиться объемными публикациями с текстом (до 70 тысяч знаков), видео, фото и анимацией в аккуратной верстке. Если в статье более 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, то автору открывается расширенная статистика, включая прочтения, доскроллы и просмотры, передает телеканал 360.