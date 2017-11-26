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26 ноября 2017
21:14  26 ноября 2017 0

Звезда «Реальных пацанов» удивила фанатов снимком без макияжа. ФОТО

Новое фото актрисы покорило ее подписчиковФОТО: страничка Зои Бербер в Instagram

Пермская актриса Зоя Бербер, сыгравшая в популярном сериале «Реальные пацаны», восхитила поклонников новой фотографией. На снимке, опубликованном в Instagram, уральская красавица запечатлена без макияжа.

На фотографии, которую актриса снабдила хештегами #Засыпай #ПодПеньеДождя #ЗолотыхСнов, она предстает перед подписчиками с распущенными волосами, в нежно-розовой футболке и без косметики.

Снимок покорил поклонников Бербер и уже собрал более 24 тысяч «лайков». Комментаторы не сдерживают позитивных эмоций и не скупятся на комплименты: «Красотка!», «Какая Вы…супер!», «Такое обаяние всегда у Вас, Зоя, и в жизни, и в кино, что хочется Вам доверять! Хоть сегодня кажется это глупо и невозможно», «Такая гармоничная и трогательная, такая нежная!», «Волшебный кадр, и вы волшебная!», «Необыкновенно красивое лицо! Настоящее! С удовольствием бы написала портрет…».

Ранее актриса рассказала телеведущей Ольге Шелест о трудностях работы. Бербер стала участницей проекта «Откровенные интервью о самом главном», где призналась, что режиссеры стали чаще просить ее раздеться перед камерами. Так, однажды ее даже попросили показать попу, чтобы убедиться, что у артистки нет целлюлита.

Феликс Сорокин
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