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12 ноября 2017
13:05  12 ноября 2017 0

Режиссер требовал от звезды «Реальных пацанов» показать попу. ВИДЕО

Зоя Бербер научилась защищаться от домогательствФото: Instagram Зои Бербер

Пермская актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», рассказала о трудностях работы телеведущей Ольгой Шелест в проекте «Откровенные интервью о самом главном». Артистка призналась, что режиссеры стали чаще просить ее раздеться перед камерами.

Бербер сообщила, что она периодически сталкивается с непристойными предложениями и «подкатами». «Если я вижу, что есть ко мне какой-то подкат, то я его в другую сторону переворачиваю. Я сразу выхожу на прямое общение. И уже просто так не подкатишь, когда идет пацанское приятельское отношение. Я стираю грани и начинаю общаться по-товарищески», — рассказала актриса.

Она вспомнила случай, когда после проведения проб режиссер попросил ее показать свою попу, чтобы убедиться, что у актрисы нет целлюлита. «Мы выходим с режиссером, я желаю ему удачи, потому что у него еще три дня проб. И он говорит: „А вы не могли бы попу показать? Я просто хотел посмотреть, есть ли целлюлит“. „Нет, целлюлита нет. До свидания, удачи“. Меня удивило, почему он это решил делать в коридоре», — с недоумением отметила звезда «Реальных пацанов».

Кроме того, Бербер рассказала, что сейчас снимается 11 сезон «Реальных пацанов», а она до сих пор является самым ярым фанатом этого сериала. В новом сезоне актриса снова будет беременной. По словам Бербер, ее сериальный муж Колян — лучший друг ее реального мужа Александра (сценариста сериала). Кроме того, Зоя, которая ведет спортивные программы на телеканалах, призналась, что на самом деле «ненавидит спорт». Но есть исключение: актриса «испытывает кайф» во время упражнений со штангой.

Нина Калинина
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