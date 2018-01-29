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30 января 2018
29 января 2018
21:34  29 января 2018 2

Поженившиеся в Дании геи покинули Россию из-за угроз

Пара покинула Россию якобы из-за давления со стороны правоохранительных органовФото: скрин видео телеграм-канала Mash

Геи, рассказавшие о признании в России их брака, покинули страну из-за поступающих угроз в их адрес. Информация об этом появилась на сайте российской ЛГБТ-сети.

«Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда», — следует из сообщения. На нетрадиционную пару якобы оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. На сайте пишут, что гонения на новоиспеченных супругов и их «абсолютно законные действия основаны не на принципах права, а на личном мнении политиков и чиновников о „недопустимости“ однополых браков в России».

На сайте сказано, что молодых людей вынуждали отдать паспорта полицейским, блокировали выход из квартиры и угрожали возбудить уголовное дело за неповиновение правоохранительным органам. В результате переговоров с начальником Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Андреем Захаровым было решено, что в обмен на добровольную сдачу паспортов полиция якобы закроет административное дело и разрешит паре уехать.

Напомним, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский поженились 4 января в Копенгагене. По возвращению в Москву они обратились в МФЦ, где их брак признали законным и поставили штампы в паспорта. Позже МВД начало проверку, заявив, что сотрудница МФЦ будет уволена, а мужчинам грозит штраф за порчу документов.

Ксения Томашова
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