Бывшего вице-премьера Дагестана уличили в причастности к пропаже 400 миллионов «Норникеля»

Строительные компании семьи задержанного вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, возможно, были причастны к хищениям в «Норникеле». Об этом свидетельствует так называемое «Досье «Норникеля» — документы о возможных преступлениях в металлургической компании. Журналисты провели расследование.
Согласно данным о внутреннем аудите ГМК «Норильский никель» 2013 года, ключевыми подрядчиками строительства жилья для сотрудников по программе «Наш/мой дом» были компании из ГК «Европея», которая принадлежит семье Исаева. По информации портала «Шторм», сделки по покупке квартир заключались «по дружбе». Ущерб составил 400 миллионов рублей, участниками сделок были бывший вице-губернатор Краснодарского края Евгений Муравьев, гендиректор ФК «Динамо» и гендиректор «Академсервиса» Леонид Исакович.
Шамиля Исаева и других задержанных подозревают в хищении денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации различных социальных программ на территории региона. В ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова обнаружен боевой арсенал, в том числе золотой пистолет ТТ, «Беретта», пистолет Макарова, а также автоматы Калашникова и боеприпасы. После масштабных чисток правительство республики Дагестан отправлено в отставку.