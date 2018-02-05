Причины действий силовиков не называются
Силовики проводят обыск в доме врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. Сам он доставлен в региональное управление ФСБ России на допрос.
Обыски, возможно, пройдут и в домах других членов правительства, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Причины повышенного внимания силовиков к чиновникам неизвестны, уточняет «Национальная служба новостей».
В пятницу, 2 февраля, в здании мэрии Махачкалы прошли оперативные мероприятия в рамках дела в отношении временно отстраненного от должности мэра города Мусы Мусаева. После этого силовики задержали главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, обвинив его в превышении полномочий.