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10 февраля 2018
09 февраля 2018
23:02  09 февраля 2018 0

LG запатентовала смартфон с тремя экранами. ФОТО

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Смартфон можно будет превратить в планшетФото: Анна Майорова © URA.RU

Всемирная организация интеллектуальной собственности зарегистрировала патент компании LG на смартфон с тремя дисплеями. Согласно разработке южнокорейского производителя электроники, устройство может раскладываться, превращаясь в полноценный планшет.

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turankeo.com

Заявка на регистрацию патента была подана еще в 2014 году, одобрена только в ноябре 2017 года, а информация об этом была опубликована только сейчас. Технология предполагает наличие трех экранов, которые при необходимости пользователь может превратить в один, пишет Life.

Идея смартфона с несколькими экранами была реализована в прошлом году. Китайская компания ZTE анонсировала смартфон Axon M, который обладает двумя дисплеями, и при необходимости может раскладываться, образуя единый экран.

Ранее сообщалось, что компания Samsung планирует производство смартфонов со складывающимся экраном, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Первые экземпляры поступят в продажу к началу 2019 года. Известно о нескольких видах таких устройств, в том числе смартфоны с гнущимся в обоих направлениях OLED-дисплеем.

Иван Шестак
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