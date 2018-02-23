Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на Играх в Пхенчхане, готова пронести флаг России на закрытии Олимпиады. Но для этого должно быть выполнено одно условие.
«Если России вернут флаг, готова стать знаменосцем», — цитирует Загитову RT. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.
Отметим, фигуристка стала первой спортсменкой, принесшей в копилку российской сборной золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов, побив при этом мировой рекорд.
«Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило то, что я много раз делала на тренировках», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова чемпионки, сказанные после выступления.